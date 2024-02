Paolini batte Cirstea e al Wta Dubai conquista la sua prima finale 1000

Paolini storica: batte Cirstea a Dubai, prima finale in un Masters 1000!

Il tennis italiano vive uno dei suoi periodi migliori. Jasmine ha battuto nella semi del Wta di la tennista romena per 6-2, 7-6 e ha to la sua della carriera. Da lunedì la tennista toscana sarà la numero 16 del mondo. Domani affronterà la vincitrice tra Swiatek (numero 1 del mondo) e Kalinskaya (che viene dalle qualificazioni). Il tennis italiano non vedeva una ragazza in in un dai tempi di Camila Giorgi nel 2021. : «Non posso credere di essere in top 20» Le parole di Jasmine dopo la partita, riportate da Sky Sport. «Ero un po' nervosa. Lei è una gran giocatrice. Ero un po' preoccupata perché ieri ha ...

