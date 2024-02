Paltrinieri nuota nel futuro: "Le Olimpiadi di Parigi? . Vorrei fare il portabandiera"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Negli indizi di diverse parole crociate, alla dicitura ’’asso del nuoto’’ la risposta da incasellare è. L’azzurro è reduce dal mondiale di Doha, dove ha raccolto un bronzo negli 800 stile (con carta olimpica) e un argento con la staffetta nel nuoto di fondo. Tornato dalla rassegna si è fermato a Milano per alcuni impegni con i media, prima di riprendere a tornare in piscina con la voglia matta che lo spinge in acqua. A Doha ha detto che cerca sensazioni, quali ha raccolto tra gare di fondo, 800 e 1500? "Sensazioni molto contrastanti, stavo benissimo fisicamente. Negli 800 è stato bello gareggiare ad alti livelli e giocarsela per posizioni importanti, vale lo stesso per staffetta. Nei 1500 ci sono stati errori di distrazione madornali che non posso, questo è stato il problema anche della 5 km in mare. Arrivi a un punto della ...