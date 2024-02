Pallanuoto / Moie in trasferta sul difficile campo del Fermo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo due sconfitte consecutive il team di Catena prova a rimettersi in carreggiata in casa di una della formazioni che maggiormente si è rinforzata rispetto alla passata stagione. Positivo l’esordio del portiere classe 2007 Spoletini, 23 febbraio 2024 – Doppia sconfitta consecutiva per la Team Marcheche dopo lo scivolone con il San Severino incassa una pesante sconfitta per 24 a 10 con il Rari Nantes Bologna. Di postivo l’esrodio in prima squadra del portiere 2007 Samuele Spoletini (in foto). Domani per la squadra di mister Catena una nuovasfida aper giocare contro una delle squadre che si è maggiormente rinforzata rispetto alla passata stagione e che ha già acquisito risultati importanti che la portano ad essere una delle pretendenti di un posto playoff. Fischio di inizio alle 19.15. TEAM ...