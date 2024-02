Pallanuoto / Jesina alle Saline, continua il peregrinaggio nelle piscine della provincia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo la chiusura del Passetto e l’ospitalità di San Severino adesso è Senigallia a mettere a disposizione l’impianto delleidoneo per il campionato di serie C. Il presidente Traini solidale con la Vela Ancona, ringrazia la Uisp Senigallia VSINA, 23 febbraio 2024 – Toccadi Senigallia ospitare per un’altra gara casalinga, la terza partita consecutiva, la. Dopo la vittoria contro Modena, i ragazzi di Mr Vastola sono chiamati a dare continuità ai risultati, per non perdere contatto con la parte altaclassifica. Confermata la chiusurapiscina del Passetto, laha chiesto ospitalità a Senigallia. Nella città rivierasca, per la sesta giornata di ...