Pallanuoto | i risultati delle squadre giovanili Rari Nantes | altri due successi per l’Under 15

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Doppia vittoria della Waterpolo Forlì Under 15 (nella foto) nel campionato regionale Uisp. Prima si impone 29-6 in casa contro il Bondeno, poi batte 9-7 a Cesena gli Amici del Nuoto Romagna. Nella goleada contro il Bondeno, i forlivesi dominano ogni quarto: 8-1, 7-2, 7-0 e 7-3. Alla distanza i romagnoli accusano un po’ di fatica e nell’ultimo periodo i ferraresi riescono a segnare tre volte dalla distanza. Per la formazione di Forlì i gol sono di Cortesi e Nori (5 a testa), Lombardi (4), Dall’Agata, Corso e Giunchedi (3 ciascuno), Et Taleb e Orioli (2 per uno), poi un gol ognuno per Gordini e Minotti. Tra ospiti da segnalare le 5 marcature di Gamberini. Decisamente positiva anche la trasferta di Cesena, nel weekendvo, con il successo 9-7. Nel primo tempo, lottatissimo, Forlì si impone 2-1: l grande equilibrio si conferma nel secondo periodo, chiuso 2-2 col ...