Pallanuoto femminile: torna il campionato. In programma nel weekend l'undicesima giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 23 febbraio 2024)ildi Serie A1di: innelc’èdella regular season, seconda del girone di ritorno. A differenza degli uomini le donne proseguono con la formula classica e non si dividono tra round salvezza e round scudetto. Attesa per due importanti impegni in zona retrocessione: US L. Locatelli-Cosenza Nuoto e Netafim Bogliasco 1951-Brizz Nuoto. Nelle zone alte della classifica invece L’Ekipe Orizzonte Catania ospita il Rapallo, in un incontro che potrebbe racchiudere qualche insidia per le siciliane. Proveranno a sfruttare i passi falsi le altre seconde della classeTrieste e Plebiscito Padova che si affrontano nello scontro diretto. Undicesima ...