Pallamano A Gold Macagi Cingoli | obiettivo riscatto | al PalaQuaresima arriva il Pressano

Pallamano A Gold / San Valentino altoatesino per la Macagi Cingoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) I ragazzi di Palazzi, reduci da due sconfitte di fila, affronta la squadra trentina che ha fermato sul pari Merano. D’Agostino: “Vogliamo riprenderci quello che ci spetta”, 23 febbraio 2024 – Latorna ale vuole tornare a sorridere. I ragazzi di Palazzi, infatti, domani sabato 24 febbraio sfidano ilpenultimo, nel match della 18^ giornata di campionato. Una partita da non fallire, ma ricca di insidie, perché con il “nuovo” allenatore Dumnic i trentini hanno totalizzato 4 punti negli ultimi 5 incontri, mentre i cingolani vengono da due sconfitte di fila. La partita di andata Nella sfida di andata, giocata a Lavis (TN), lamise a segno la prima vittoria stagionale in trasferta per 28-34. I cingolani avevano ...

