Pallamano a gold La Macagi Cingoli mette il Pressano nel mirino

Pallamano A Gold / San Valentino altoatesino per la Macagi Cingoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Con una gara in meno (il 5 marzo, per decisione del giudice sportivo si rigiocherà quella interna contro il Fasano già sconfitto 25-24 mercoledì 7 di questo mese) lacon 12 punti è fuori dalla zona play-out e domani alle 18 ospiterà ilche nell’Adiè l’espressione agonistica del comune trentino di Lavis. Ilè penultimo con 5 punti: 4 li ha guadagnati dopo il cambio del tecnico. La vittoria 34-28 ottenuta ail 7 ottobre è stata la prima affermazione esterna dellaa cui dunque sorridono i presupposti per l’imminente sfida. "Ma non va sottovalutato il– ammonisce l’allenatore Sergio Palazzi – avendo un 7-base molto valido in cui, pur ...

La 16esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di Pallamano è andata quasi del tutto in archivio, eccezion fatta per il match fra ... (oasport)

La squadra di Palazzi resta in partita per 42 minuti, poi crolla a metà della ripresa, senza avvicinarsi oltre il -3: seconda sconfitta di fila APPIANO SULLA ...

Pallamano, trasferta in terra sarda per la Sidea Group Junior Fasano: ospiterà al PalaSantoru il match valido per la 5^ giornata di ritorno della Serie A Gold 2023/24. Dopo la brillante prova contro il Cassano Magnago, Flavio Messina e compagni sono dunque attesi da un ... brindisireport

Pallamano serie A gold. Palazzi: "Macagi Cingoli, il ko nato in pochi minuti»: La Macagi Cingoli perde contro la Sparer Eppan per errori e stanchezza fisica. La Corte sportiva respinge il reclamo di Sassari. Ciattaglia si distingue con 5 gol. Strappini infortunato. ilrestodelcarlino

Pallamano. Vikings: che flop!. Casalgrande cade in casa: Stop esterno per i Vikings Rubiera (7), che cadono 38-25 a Sassari (22), puniti dagli 11 centri di Manojlovic, rebus irrisolto per la retroguardia ospite. La squadra di Fusina, mai in partita, può con ... msn