Palermo, guerra alle doppie file: sassaiola contro vigili urbani

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lancio di pietre verso alcune pattuglie deida parte di alcuni automobilisti che si sono visti multare la propria auto parcheggiata in doppia fila. Il comandante della polizia municipale: "Non ci faremo intimidire"

Palermo, guerra alle doppie file: sassaiola contro vigili urbani: Lancio di pietre contro pattuglie della polizia municipale di Palermo impegnate nel servizio di Street control ... che dal momento del suo insediamento ha dichiarato "guerra" alle doppie file volendo ... ilgiornale

Andare in bici a Palermo: "Come vivere giorni di ordinaria follia": Attraversare il centro di Palermo in bicicletta, con il monopattino o con qualunque altro velocipedo, è diventato per i lavoratori che lo devono attraversare, per necessità, sempre più complicato. E’ ... palermotoday

Medico aggredito a Palermo: polizia sulle tracce del paziente violento: Gli uomini Mobile saprebbero già chi sia l’uomo che ha ferito il primario di endocrinologia oncologica PALERMO – È stato operato il medico aggredito ieri all’ospedale Cervello. Dell’uomo che lo ha ... mondopalermo