Ottavi di finale di Europa League | il sorteggio | l’Atalanta ritrova lo Sporting

Diretta sorteggio Europa League ottavi: gli avversari di Roma, Milan e Atalanta LIVE

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Neglididi2023/24sfiderà, di nuovo, lo. Ilche si è svolto a Nyon, nella sede svizzera dell’Uefa, venerdì 23 febbraio, ha decretato che i nerazzurri dovranno vedersela nuovamente con la squadra che aveva già affrontato nella fase a gironi, vincendo il primo match in trasferta per 1-2 e pareggiando 1-1 al ritorno. Primo round per la Dea all’Estadio Alvalade sarà in trasferta e dovrebbe giocarsi non di giovedì, bensì martedì 5 marzo (anche il Benfica gioca in casa l’andata e non può giocare lo stesso giorno), mentre il ritorno in casa al Gewiss Stadium una settimana dopo, il 14, regolarmente di giovedì. Ancora da decidere gli orari precisi delle due partite. Ecco tutti gli accoppiamenti sorteggiati: Sparta ...