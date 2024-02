Ostia | lotta al degrado | carabinieri e Ama sgomberano gli accampamenti di fortuna

Lotta al degrado, Carabinieri di Ostia arrestano una nigeriana e identificano 13 senza fissa dimora • Terzo Binario News

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Negli ultimi giorni, idella Compagnia di Romahanno condotto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio nel municipio lidense, finalizzato al contrasto di fenomeni died al ripristino delle condizioni di decoro urbano. Durante l’attività idella Stazione dihanno arrestato una cittadina nigeriana di 30 anni, senza fissa dimora, poiché controllata in strada, al fine di sottrarsi all’identificazione ha fornito ai militari dell’Arma false generalità. Nel medesimo contesto è stata fermata anche una giovane italiana colpita da un aggravamento della misura cautelare che dispone per lei il carcere; la ragazza si trovava agli arresti domiciliari ma avendone violato le prescrizioni, come accertato dai ...