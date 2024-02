Ospedale del Valdarno. Lunedì al via i lavori per la nuova Tac

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 –prossimo, all'di Santa Maria alla Gruccia, inizieranno gli interventi per l’installazione dellaTac al pronto soccorso. I, progettati dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, sono stati finanziati con Fondi PNNR. Come ha ricordato il dottor Christian Fraldi, attuale direttore della radiologia, l'intervento prevede lo smantellamento del vecchio macchinario e l'installazione di unaapparecchiatura, dotata di applicativi di intelligenza artificiale che miglioreranno il flusso di lavoro, la qualità e l'accuratezza degli esami di pronto soccorso. Oltre all'installazione dellaTomografia Assiale Computerizzata, è prevista la sostituzione degli impianti elettrici e il rifacimento di tutta la sala: interventi che si protrarranno per ...

