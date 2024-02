Osimhen | non preoccupa l’influenza

Sky - Osimhen, nessun allarme: l'influenza non preoccupa, col Cagliari ci sarà

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Victorè reduce da una Coppa d’Africa per lui non brillante. Un solo goal ed un assist nella competizione continentale con la Nigeria. Tornato a Napoli, ha saltato la gara interna contro il Genoa conclusasi con un inutile pareggio per 1-1 costato anche la panchina a Mazzarri. In Champions League l’attaccante nigeriano ha invece realizzato l’importante goal del pari contro il Barcellona. All’esordio del nuovo tecnico Francesco Calzona, quindi, Victor ha fatto subito vedere quanto, con il suo apporto possa spostare gli equilibri. La rete contro i catalani tiene gli azzurri ancora in gioco per poter provare a superare gli ottavi di finale della massima competizione europea.e lo stato influenzale Nell’allenamento di oggi a Castelvolturno la punta nigeriana si è allenata a parte. L’isolamento è stato dovuto ad uno stato influenzale ...

