Oroscopo marzo 2024, segni top e flop: svolta per Ariete e Bilancia. Periodo no per lo Scorpione. Le prevision

Oroscopo Marzo: Vergine (Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre La quiete prima della tempesta; Marzo e? il mese delle opposizioni. Il Sole in Pesci annuncia l’arrivo di Mercurio dissonante dal 10. Mentre fate ordine nel cuore e al lavoro grazie a un rinnovato amor proprio, Venere e Marte vi chiamano sul ring. E? ora di difendere i principi che fondano la vostra esistenza: fate sentire la vostra voce, cosi? com’e?; pazienza se non sara? perfetta, ci penserete dopo o ci penseranno gli altri. Giove e Urano in trigono spronano la seconda decade a conquistare il proprio Santo Graal, grazie alla lezione di Saturno opposto che aiuta a selezionare il grano dalla pula nei rapporti. Nettuno opposto e? una nebbia fitta d’assenzio per la terza decade …ripigliatevi, siete sempre tre?s chic! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Febbraio 23, 2024 at 7:38 pm.©2019 ... Leggi tutta la notizia su lifeandpeople (Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 23 agosto – 22 settembre La quiete prima della tempesta;e? il mese delle opposizioni. Il Sole in Pesci annuncia l’arrivo di Mercurio dissonante dal 10. Mentre fate ordine nel cuore e al lavoro grazie a un rinnovato amor proprio, Venere e Marte vi chiamano sul ring. E? ora di difendere i principi che fondano la vostra esistenza: fate sentire la vostra voce, cosi? com’e?; pazienza se non sara? perfetta, ci penserete dopo o ci penseranno gli altri. Giove e Urano in trigono spronano la seconda decade a conquistare il proprio Santo Graal, grazie alla lezione di Saturno opposto che aiuta a selezionare il grano dalla pula nei rapporti. Nettuno opposto e? una nebbia fitta d’assenzio per la terza decade …ripigliatevi, siete sempre tre?s chic! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Febbraio 23, 2024 at 7:38 pm.©2019 ...

