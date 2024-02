Oroscopo Marzo | Sagittario

Oroscopo del mese di marzo 2024: la rivincita dei Pesci!

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Carissimi centauri, la vita esige una sana presa a terra dei nuovi propositi prima di farvi tornare in sella gagliardi. Ecco spiegate le quadrature di: prima Sole e Mercurio, poi Venere e Marte nei Pesci frenano trotto e galoppo. Se vi propongono compromessi sottobanco e vi sentite mentalmente o fisicamente costretti, alt, tirate le redini a casa e in ufficio. Avete spaziato tra incontri eclettici e piani d’azione; ora chi osa sbarrarvi la strada? Forse la paura di lasciare gli ormeggi? Saturno quadrato lo conferma a una seconda decade dal cuore sottotono. La terza decade gira in tondo tra i banchi di nebbia nettuniani. Prima decade con la spinta di Plutone e i blocchi di Marte rischia il corto circuito prodigioso. Non mollate! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Febbraio 23, 2024 ...

