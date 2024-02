Oroscopo Marzo | Capricorno

Oroscopo del mese di marzo 2024: la rivincita dei Pesci!

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaioe? un grosso grasso si?, nonostante lo sguardo torvo di Mercurio dal 10; perdere qualche colpo non significa barcollare. Venere e Marte in Acquario sono un bel dare e avere in linea con la vostra indole terrena e risoluta; quando gli stessi viaggiano in Pesci, vi alleggerite aprendovi al mondo intorno: inviti e proposte, l’agenda s’infittisce insieme al desiderio di comunicare le vostre illuminazioni piene di speranza. Seconda decade pluripremiata con Giove, Saturno e Urano che spianano fattivamente la strada: i sogni sono portata di mano. La terza decade veleggia sicura tra ideali e romanticismo. Prima decade tenace; Marte in Pesci e? un passe-partout. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Febbraio 23, 2024 at 7:46 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal ...