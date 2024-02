Oroscopo Marzo | Cancro

Cancro: oroscopo del mese di marzo 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Dopo un gennaio “anche no” e un febbraio “cosi?, cosi?”, vi riscattate a. Pulizie di primavera anticipata con Venere e Marte nell’ ottavo campo: aprite le finestre e andate di Palo Santo. Gli stessi pianeti, l’11 e il 22, volgono al bello e scintillante nei Pesci: corpo e spirito rinvigoriti, sapete che il peggio ve lo siete gettati alle spalle. Un futuro roseo vi attende a cominciare dal presente; “la vita e? adesso” con un cielo che non lesina doni. Giove, Urano e Saturno splendidi garantiscono alla seconda decade centratura ed esiti positivi. Nettuno meraviglioso per la terza decade, destinata al ruolo di protagonista dei suoi desideri. Prima decade: con Marte a favore, superate anche Mercurio quadrato e scontroso da meta? mese. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Febbraio 23, 2024 ...

