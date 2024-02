Oroscopo marzo 2024, segni top e flop: svolta per Ariete e Bilancia. Periodo no per lo Scorpione. Le prevision

Oroscopo Marzo: Bilancia (Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Fatta eccezione per Mercurio avverso dal 10, che tiene sulla graticola i nervi, a Marzo ve la potete giocare. Nella prima meta? del mese, con i pianeti veloci in trigono, e? tutto un pot-pourri di piacevolezze: il cuore trova amabili ristori e possedete quella fervida immaginazione in grado di prospettarvi un nuovo cammino da Red carpet. Successivamente, i passaggi di Venere e Marte in Pesci segnalano proprio la necessita? di mettersi a tavolino e fare un lavoro di taglia e cuci per il meglio. I nati tra 23 e 25 settembre hanno Plutone in trigono: si vola sul tappeto di Aladdin con almeno tre lampade magiche e altrettanti geni a cui chiedere per ottenere. Non vi si puo? dire di no. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Febbraio 23, 2024 at 7:40 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of ... Leggi tutta la notizia su lifeandpeople (Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Fatta eccezione per Mercurio avverso dal 10, che tiene sulla graticola i nervi, ave la potete giocare. Nella prima meta? del mese, con i pianeti veloci in trigono, e? tutto un pot-pourri di piacevolezze: il cuore trova amabili ristori e possedete quella fervida immaginazione in grado di prospettarvi un nuovo cammino da Red carpet. Successivamente, i passaggi di Venere e Marte in Pesci segnalano proprio la necessita? di mettersi a tavolino e fare un lavoro di taglia e cuci per il meglio. I nati tra 23 e 25 settembre hanno Plutone in trigono: si vola sul tappeto di Aladdin con almeno tre lampade magiche e altrettanti geni a cui chiedere per ottenere. Non vi si puo? dire di no. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Febbraio 23, 2024 at 7:40 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of ...

