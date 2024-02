Oroscopo marzo 2024, segni top e flop: svolta per Ariete e Bilancia. Periodo no per lo Scorpione. Le prevision

Oroscopo Marzo: Acquario (Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Il 2024 vi ha portato Plutone sul capo. Precisamente e? congiunto solo per i nati dei primissimi giorni, ma il cambiamento di energie si sente. L’universo sceglie il vostro archetipo come motore del mondo in evoluzione. E? tempo di abbandonare la fissita? che contraddistingue la vostra indole e mutare forma, colori e direzione nel profondo, non solo in apparenza, assecondando il disegno della vostra anima. A tal proposito, Venere e Marte cominciano Marzo nel vostro segno; poi diventano pescini e Sole e Mercurio vestono l’armatura arietina. Tuffatevi in un rinnovato liquido amniotico, scegliere voi e prendete posizione. Il resto verra? da se?. Guerrieri di luce si diventa! Seconda decade stesso discorso: Giove e Urano quadrati prendono a pugni le rigidita? auto sabotanti. L'articolo proviene da Life&People Magazine. ... Leggi tutta la notizia su lifeandpeople (Di venerdì 23 febbraio 2024) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Il 2024 vi ha portato Plutone sul capo. Precisamente e? congiunto solo per i nati dei primissimi giorni, ma il cambiamento di energie si sente. L’universo sceglie il vostro archetipo come motore del mondo in evoluzione. E? tempo di abbandonare la fissita? che contraddistingue la vostra indole e mutare forma, colori e direzione nel profondo, non solo in apparenza, assecondando il disegno della vostra anima. A tal proposito, Venere e Marte comincianonel vostro segno; poi diventano pescini e Sole e Mercurio vestono l’armatura arietina. Tuffatevi in un rinnovato liquido amniotico, scegliere voi e prendete posizione. Il resto verra? da se?. Guerrieri di luce si diventa! Seconda decade stesso discorso: Giove e Urano quadrati prendono a pugni le rigidita? auto sabotanti. L'articolo proviene da Life&People Magazine. ...

