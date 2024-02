Ora Legale 2024: ecco quando sposteremo le lancette un'ora avanti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio– Torna l’ora. Il cambio dell’ora cadrà la notte di Pasqua, ovvero a cavallo tra sabato 30 e domenica 31 marzo. Scatterà alle 2 di nottedovremo spostare ledell’orologio(diventeranno le 3). Questo significa che dormiremoin meno, ma potremo goderci giornate più lunghe. Quanto dura L’oranelresterà in vigore dal 31 marzo al 27 ottobre,si ritornerà all’ora solare. In quella data dovremo ricordarci di spostare leindietro diLa storia In Italia l’orafu introdotta per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale, nel 1916, per questioni legate ...