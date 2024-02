Operaio colpito al volto da un gancio della gru, è grave. Aperta un'indagine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Carrara, 23 febbraio 2024 – Non è in pericolo di vita l’che ieri mattina è statoalda unmentre era sul posto di lavoro. L’uomo, un 59enne di Castelnuovo Magra, è ancora ricoverato all’ospedale pisano di Cisanello per un importante trauma facciale. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 all’internoditta Com.fer.ca. di viale Galilei ad Avenza, dove il titolare e gli altri dipendenti sono ancora sotto choc. L’ferito è uno dei dipendenti più esperti e più anzianiCom.fer.ca, un’azienda mai saltata alle cronache per disordini o incidenti. Molto probabilmente si è trattato di un evento accidentale. Ma saranno le indaginiPrevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), a stabilire l’esatta ...

