Open Day carta d’identità elettronica Roma | sabato 24 e domenica 25 Febbraio

Carta d’identità elettronica a Roma: un nuovo open day. Ecco dove e come prenotarsi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) GliDay dedicati allaproseguono nel fine settimana del 24 e 25.Nella giornata di24 restano aperti gli uffici anagrafici dei municipi III (v. Fracchia 45, ore 8 -13), VII (p.zza Cinecittà 11, ore 8.30 – 16.30), VIII (v. Benedetto Croce 50, ore 8.30 – 15.30) e XV (v. Flaminia 872, ore 08.30 – 15.30). Aperti sia24 che25 invece gli ex Punti informativi turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino e piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52:l’orario è 8.30-16.30;25 8.30-12.30. Per poter richiedere lain occasione degli...

