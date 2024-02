Omicidio di due badanti: definitivo ergastolo per imputato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) E' definitiva la condanna all'per Giampiero Riccioli, il ristoratore siracusano accusato del duplicee della soppressione dei cadaveri di due, Alessandro Sabatino, 40 anni, e Luigi Cerreto, 23 anni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai difensori dell'contro la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania del 12 luglio 2023, che aveva già confermato la sentenza di primo grado del carcere a vita. Le due vittime sparirono nella primavera del 2014, qualche giorno dopo essere arrivati a Siracusa per rispondere ad un annuncio di lavoro pubblicato dall'per l'assistenza all'anziano padre nella sua villa. I corpi delle vittime furono trovati interrati nella villa dell'a distanza di anni.

