Omicidio Cianfrone, la Cassazione conferma l'ergastolo per marito e moglie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ascoli, 23 febbraio 2024 – La Corte dihato la sentenza con la quale la Corte d’Assise d’Appello di Ancona il 15 marzo 2023 ha condannato alGiuseppe Spagnulo e suaFrancesca Angiulli, ritenendoli responsabili in concorso dipremeditato e porto abusivo di arma in relazione all’assassinio di Antonioavvenuto il 3 giugno 2020 a Spinetoli. In primo grado la Corte d’Assise di Macerata aveva condannato alSpagnulo e a 16 anni la Angiulli. Una sentenza che il procuratore capo di Ascoli Umberto Monti, che in primo grado aveva chiestoper entrambi, ha impugnato ritenendo che anche la donna doveva essere condannata ale non solo il ...

Delitto Cianfrone, la Cassazione conferma l'ergastolo ai coniugi Spagnulo per l'omicidio del carabiniere freddato a colpi di pistola: SPINETOLI - Omicidio del maresciallo dei carabinieri Antonio Cianfrone. Questa mattina è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione che conferma la sentenza della corte d’assise d’appello di ... corriereadriatico

Omicidio Cianfrone, la Cassazione conferma l’ergastolo per marito e moglie: ritenendoli responsabili in concorso di omicidio premeditato e porto abusivo di arma in relazione all’assassinio di Antonio Cianfrone avvenuto il 3 giugno 2020 a Spinetoli. In primo grado la Corte ... msn

Omicidio Cianfrone - La Cassazione conferma l’ergastolo per gli Spagnulo: Per questo la Suprema corte di cassazione ha confermato ai coniugi Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli la pena dell’ergastolo per l’omicidio di Antonio Cianfrone, vice comandante della caserma dei ... veratv