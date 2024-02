Oman e Mafia, grosso imbroglio nel sultanato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un gruppo di calabresi vicini alla ’ndrangheta ha truffato alcuni notabili dell’vendendo loro un immobile senza averne la proprietà. Ma adesso i raggirati chiedono giustizia. Se non si trattasse di ’ndrangheta, la storia sarebbe perfetta per un sequel di Totò d’Arabia o della Banda degli onesti. Un gruppo di calabresi, capitanati da tal Giovanni Barone, personaggio in affettuosa amicizia coi clan del Vibonese, piomba a Mascate, la capitale dell’, e travestiti con turbante e caftano raggira tre persone di alto lignaggio del, sfilando loro un milione di euro. Come nella scena in cui il «principe della risata» tratta la finta vendita della Fontana di Trevi a uno sprovveduto turista americano, così Barone e soci hanno convinto le vittime ad acquistare le quote di un lussuoso complesso immobiliare a Budapest, il Dohany ...