Odysseus | il primo veicolo privato è sulla Luna | “Sta già iniziando a inviare dati” VIDEO

Spazio, il lander privato americano Odysseus è sbarcato sulla Luna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 “Dopo aver risolto i problemi di comunicazione, i controllori di volo hanno confermato cheè in posizione verticale e sta. In questo momento, stiamo lavorando per effettuare il downlink delle prime immagini dalla superficiere”. Illandersi è posato. E’, dell’azienda texana Intuitive Machine. E’ una prima assoluta nella storia dell’era spaziale e segna anche il ritorno di unamericanoa 52 anni dall’ultima missione del programma Apollo. Lanciato il 15 febbraio scorso,è entrato nell’orbita ...