Odisseo sbarca sulla Luna: primo allunaggio dopo 50 anni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb – La sonda Nova C ha toccato la superficie della: è ilveicolo spaziale statunitense a farlo51La sonda statunitense Nova-C “Odysseus” è alta. Il “touch-down” con la superficiere è avvenuto puntuale a mezzanotte e 24 ora italiana, ma per un problema di puntamento di una delle antenne principali, la conferma è arrivata solo 11 minuti più tardi. Il modulo di atterraggiore Nova-C realizzato dalla compagnia privata Intuitive Machines, che ha toccato il suolo in una regione del Polo Sud. È ilveicolo spaziale statunitense ad alre, a 51e 2 mesi dall’ultimo, ovvero dal 11 novembre 1972 ...