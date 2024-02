Odio rosso e antifascista in piazza a Roma: bruciato un fantoccio con le sembianze della premier Meloni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Undi cartone con ledi Giorgiaè statoda alcuni manifestanti, circa 1200, riuniti in via Monte Bianco, nel quartiere Montesacro, in ricordo di Valerio Verbano, militante appartenente all’area di Autonomia Operaia ucciso a44 anni fa. Le immagini riprese dalla Polizia scientifica sono ora al vaglio e le indagini in corso. Si tratta dell’ennesima manifestazione diche i militanti di estrema sinistra hanno inscenato. Solo pochi giorni fa a Torino è stata data alle fiamme l’immagine. E’ un’escalation intollerabile e preoccupante rispetto alla quale non giunge alcuna condanna da parte dei leadersinistra. “Dopo la mancata condanna al linguaggio triviale che il presidente ...