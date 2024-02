Occhiuto al Congresso Nazionale di FI | Presidiamo lo spazio tra Schlein e FdI

Forza Italia, si apre oggi a Roma il congresso nazionale del partito

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Noiunoampio compreso tra lae Fratelli d’Italia. Sono convinto che avremo un grande risultato alle Europee, poi dovremo avere la capacità di radicarci in questoelettorale. Vedo che c'è tanto entusiasmo e forza, più da noi che nei luoghi dove si riunisce la Lega". Roberto, arrivando aldi Forza Italia, commenta così la prossima...

Forza Italia, al via a Roma il congresso nazionale del partito: Con lui saranno eletti quattro vice: Roberto Occhiuto, Deborah Bergamini, Stefano Benigni e Alberto Cirio. In precedenza, dal 25 novembre 2023 al 4 febbraio 2024 si erano svolti 119 congressi nelle 20 ... tg24.sky

Vaccarezza a Roma per il congresso di Forza Italia: "Pronto a ripartire con tante idee da realizzare": Circa mille rappresentanti provenienti da ogni parte del Paese si riuniranno a Roma questo pomeriggio per il congresso di Forza Italia, dove sarà confermato Antonio Tajani come segretario unico, ... savonanews

Al via il primo congresso di Forza Italia senza Silvio tra il ricordo di Berlusconi e l'incoronazione di Tajani: Primo congresso di Forza Italia senza più Silvio Berlusconi ... Quattro i nomi in corsa: Deborah Bergamini, Alberto Cirio, Stefano Benigni e Roberto Occhiuto. Ognuno rappresenta qualcosa. Bergamini, ... notizie.tiscali