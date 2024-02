La diretta da Wall Street | Borse Usa in rosso. Nvidia non traina il tech, Nasdaq -1,9%. Donald Trump: stanotte vado a farmi arrestare in Georgia

Nvidia sale a Wall Street, vale 2.000 miliardi di dollari (Di venerdì 23 febbraio 2024) Nvidia, il gigante statunitense dell'intelligenza artificiale, sale a Wall Street del 3,73% e raggiunge i 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Ieri, dopo la trimestrale oltre le attese, i titoli del colosso dei semiconduttori avanzavano del 12%. Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di venerdì 23 febbraio 2024), il gigante statunitense dell'intelligenza artificiale,del 3,73% e raggiunge i 2.000didi capitalizzazione di mercato. Ieri, dopo la trimestrale oltre le attese, i titoli del colosso dei semiconduttori avanzavano del 12%.

Notizie Correlate

Nvidia sale a Wall Street del 3,73% e raggiunge i 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. (quotidiano)

Wall Street procede negativa in attesa della trimestrale di Nvidia , che annuncerà i suoi risultati dopo la chiusura di Wall Street . Il Dow Jones perde lo 0,10% ... (quotidiano)

Wall Street procede negativa in attesa della trimestrale di Nvidia, che annuncerà i suoi risultati dopo la chiusura di Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,10% ... (quotidiano)

Altre Notizie

Seduta positiva a New York. Corre Nvidia: (Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street dopo i record registrati la vigilia sulla scia della trimestrale annunciata dal colosso Nvidia. In una seduta ... sui tassi di interesse. teleborsa Nvidia sale a Wall Street, vale 2.000 miliardi di dollari: Nvidia sale a Wall Street del 3,73% e raggiunge i 2.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. quotidiano La diretta da Wall Street | Borse Usa in rialzo. Christopher Waller (Fed) allontana i tagli dei tassi. Cinque titoli da monitorare: Primo profitto annuo per Carvana, Warner Bros. Discovery delude le attese, Drs fornisce alcune anticipazioni sui conti, Ferrari alza il dividendo del 35% e il ceo di Stellantis incassa 23,5 milioni di ... milanofinanza

Video di Tendenza