Nvidia, l'utile 2023 balza a +581%. Il boom dell'IA fa volare le Borse

(Di venerdì 23 febbraio 2024)corre con ildell’intelligenza artificiale e innesca un rally per lemondiali. Dall’Europa al Giappone, ieri i listini sono saliti ai massimi storici, con lo Stoxx 600 che vola a 495 punti e il Nikkei che rivede i livelli del 1989. Avanza decisa anche Wall Street con il Nasdaq che sale del 2,5% e lo S&P 500 che agguanta un nuovo record spinti dal +16% di, la cui capitalizzazione di mercato ha superato il pil del Canada. Il colosso dei semiconduttori ha chiuso ilcon un utile record di oltre 29 miliardi di dollari, in crescita del 581% sull’anno precedente, a fronte di ricavi per 60,9 miliardi (+126%). Per i tre mesi in corso l’attesa è per ricavi pari a 24 miliardi, ben sopra le attese degli analisti. Risultati che non hanno deluso gli investitori, mostrando come ...