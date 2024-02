Nvidia, euforia a Wall Street dopo il boom della società statunitense

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 febbraio 2024 – Ancora in rialzo, che in apertura è salita adel 3,73% raggiungendo i 2mila miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Il colosso dei semiconduttori aveva già ieri registrato ungrazie agli ottimi risultati trimestrali, spinti dall'attività di intelligenza artificiale: il titolo del produttore di chip aveva chiuso con un rialzo del 16,4% a 785,38 dollari, aumentando di 277 miliardi di dollari il valorepropria capitalizzazione. Secondo i dati Dow Jones, si tratta del più grande guadagno in un solo giorno nella storia del mercato. La capitalizzazione di Borsa del produttore di chip, raggiungendo i 2mila miliardi di dollari, ha così scavalcato Amazon e Alphabet, diventando la terzadi ...