Nuovo look in arrivo per quattro rotatorie - Pontedera

Nuovo look in arrivo per quattro rotatorie (Di venerdì 23 febbraio 2024) quattro rotatorie di Pontedera sono pronte a cambiare aspetto. Se per la rotatoria all’incrocio tra la Tosco Romagnola e via Salvo D’Acquisto al Chiesino sono già iniziati i lavori per posizionare la nuova installazione, il Comune di Pontedera ha approvato l’avviso pubblico per individuare soggetti interessati alla progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di installazioni artistiche che andranno ad abbellire altre tre rotatorie che si trovano nel territorio comunale di Pontedera. In particolare l’avviso esplorativo si riferisce alla rotatoria di via Niccolaioni all’intersezione con viale Africa (zona Pubblica Assistenza e Polo Carlesi), alla rotatoria sulla Tosco Romagnola all’intersezione con viale America (al Villaggio, prima sullo Scolmatore) e la rotatoria sempre sulla Tosco Romagnola ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di venerdì 23 febbraio 2024)di Pontedera sono pronte a cambiare aspetto. Se per la rotatoria all’incrocio tra la Tosco Romagnola e via Salvo D’Acquisto al Chiesino sono già iniziati i lavori per posizionare la nuova installazione, il Comune di Pontedera ha approvato l’avviso pubblico per individuare soggetti interessati alla progettazione, realizzazione, montaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di installazioni artistiche che andranno ad abbellire altre treche si trovano nel territorio comunale di Pontedera. In particolare l’avviso esplorativo si riferisce alla rotatoria di via Niccolaioni all’intersezione con viale Africa (zona Pubblica Assistenza e Polo Carlesi), alla rotatoria sulla Tosco Romagnola all’intersezione con viale America (al Villaggio, prima sullo Scolmatore) e la rotatoria sempre sulla Tosco Romagnola ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Nuovo look in arrivo per quattro rotatorie: Quattro rotatorie di Pontedera cambieranno aspetto grazie a nuove installazioni artistiche. Il Comune ha avviato un avviso pubblico per individuare progettisti interessati. Le opere saranno finanziate ... lanazione Il total look firmato Cult al Museo della Scienza: È l’inizio di un nuovo capitolo, un momento cruciale per consolidare la posizione tra i brand pret-à-porter", ha detto Massimiliano Rossi, direttore generale di Zeis Excelsa, che ha in portfolio il ... quotidiano Superman: Legacy, un annuncio di casting anticipa l'arrivo di un misterioso personaggio: In un nuovo rapporto della DC Film News ... Il ruolo viene descritto come "un uomo anziano e segnato dalle intemperie", con un "look unico e interessante", e l'attore dovrebbe essere in grado di ... movieplayer

Video di Tendenza