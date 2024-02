Nuovo Codice della Strada | i neopatenati possono guidare auto più potenti | cosa cambia

Il nuovo Codice della Strada prevede la sospensione breve della patente fin da subito per chi utilizza lo smartphone alla guida . L'articolo Il nuovo Codice ... (tuttoandroid)

Nuovo codice della strada, sospensione breve della patente per chi usa il cellulare alla guida patente sospesa per chi guida con il cellulare in mano. È la ... (tpi)