Nuova Volkswagen Tiguan, la prova de Il Fatto.it – La solidità fatta Suv – FOTO

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Forse non è troppo azzardato sostenere che alcune scelte stilistiche e talune economie costruttive delle recentielettriche abbiano un po’ annacquato quel senso die qualità trasmesso dalle vetture della marca tedesca. Anche a scapito dei modelli termici e ibridi, probabilmente. Ragion per cui, per laedizione di– ma il discorso vale anche per Golf e Passat – il brand di Wolfsburg ha deciso di puntare forte sul pregio della realizzazione. In altri termini,è tornata a fare le. E basta dare un’occhiata allaper rendersene conto: il modello ha il sapore del ben, un retrogusto “premium” e sembra quasi strizzare l’occhio ai modelli Audi – il marchio dei ...