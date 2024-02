Nuova terapia forma rara Sla, Singhal (Biogen): "Parere positivo Chmp una svolta"

Nuova terapia forma rara Sla, Singhal (Biogen): "Ok Ema una svolta": Così Priya Singhal, Head of Development di Biogen, commenta il via libera del Comitato tecnico per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema alla prima terapia per il ... da ... adnkronos

Lotta ai tumori, al Pascale nuove sperimentazioni di immunoterapia: Grazie agli avanzamenti dell'immunoterapia e delle terapie cellulari sono allo studio nuove opzioni di cura per varie forme di tumore: potranno riguardare, ad esempio nel caso del melanoma, fino ... rainews

Farmaci, Aisla: “Bene ok Ema a terapia anti-Sla ma ora accesso rapido a test genetici”: Così in una nota l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) sul via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema a una nuova terapia anti-Sla, accolto da "un minuto di applauso della ... tuobenessere