Nuova terapia forma rara Sla, Singhal (Biogen): 'Ok Ema una svolta'

Il Comitato tecnico per i medicinali raccomanda l'utilizzo di un farmaco per adulti con un particolare profilo genetico Via libera dell'Agenzia europea del ... (sbircialanotizia)

Farmaci, Aisla: "Bene ok Ema a terapia anti-Sla ma ora accesso rapido a test genetici": Così in una nota l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) sul via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema a una nuova terapia anti-Sla, accolto da "un minuto di applauso della ... notizie.tiscali

Nuova terapia forma rara Sla, Singhal (Biogen): "Ok Ema una svolta": Così Priya Singhal, Head of Development di Biogen, commenta il via libera del Comitato tecnico per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema alla prima terapia per il ... da ... adnkronos

Potenziamento Policlinico, 16 posti letto in terapia intensiva: In un evento ufficiale tenutosi oggi, è stata inaugurata la nuova area di Terapia Intensiva dell’azienda ospedaliera, situata nel padiglione C e dotata di 16 posti letto. Questo reparto, parte ... canalesicilia