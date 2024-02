Nuova terapia forma rara Sla, Singhal (Biogen): 'Ok Ema una svolta'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "Il parere positivo del Chmp rappresenta un punto diche testimonia il valore di tofersen per il trattamento della Sla Sod1 e l'impegno dinel rispondere ai bisogni insoddisfatti delle persone con Sla. Siamo orgogliosi di aver contribuito ad aprire la strada al ruolo dei neurofilamenti negli studi clinici sulla Sla Sod1. E siamo profondamente grati alle persone con questa malattia, ai loro cari e ai clinici che hanno collaborato allo studio per la loro dedizione nel promuovere la ricerca per la comunità dei malati di Sla". Così Priya, Head of Development di, commenta il via libera del Comitato tecnico per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema alla primaper il trattamento degli adulti con sclerosi ...

