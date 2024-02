Nuova Scena | il nuovo talent su Netflix | Si | avevamo bisogno di questo reality per scoprire la “lotta del rap”

Nuova scena, Rose Villain e Fabri Fibra presentano il nuovo rap show Netflix a Deejay Chiama Italia

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)non è un format, in altri Paesi è già stato sperimentato ma arriva per la prima volta in Italia con 8 episodi lanciati dain tre parti. Si comincia con la selezione dei migliori rapper emergenti di Roma, Napoli e Milano per poi proseguire con i live sui propri inediti e, infine, la battaglia finale che incoronerà il vincitore con un premio di 100mila euro. Oltre ai tre giudici, sono tanti gli ospiti famosi che compaiono in, diversi nomi importanti dellamusicale contemporanea da Madame a Rocco Hunt per poi passare a Lazza, Fred De Palma e tanti altri ancora, tutti pronti a esprimere le loro opinioni, dare consigli aii emergenti e aiutare i giudici nella scelta degli artisti più pronti a essere lanciati ...