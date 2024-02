Novità su Osimhen | la notizia certa arriva direttamente da Carlo Alvino

TOP NEWS Ore 17 - Osimhen si ferma a due giorni dal Cagliari. Sospiro di sollievo per Llorente

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci sono importantiriguardanti Victorrivela unafondamentale sull’attaccante del Napoli. Il Napoli è sulle spine in queste ore. Ladell’attacco influenzale accusato oggi da Victor, che ha lavorato in palestra e non ha svolto allenamento con i compagni, avrà allarmato Calzona. Il tecnico, però, pare possa tirare un sospiro di sollievo. Stando a quanto rivelato su X dal giornalista, la presenza diper Cagliari-Napoli non è in dubbio. Ecco quanto evidenziato: Non sarà un leggero mal di gola a fermare Victor, il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Calzona per la trasferta di Cagliari. Sarà poi il tecnico a decidere ...