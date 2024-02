Nonostante Mattarella, De Luca insulta ancora Meloni: "Ha uno stile da stracciarola"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Vincenzo De. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. L’uomo è istrionico, abilissimo, di una sfacciataggine che suscita ammirazione. Prendiamo il suo videomessaggio di oggi, arrivato poco dopo che pure il presidente della Repubblica, Sergio, aveva richiamato tutti – leggi tra le righe il Pd, Schlein e Dein testa – a condannare gli insulti e i gesti di violenza contro Giorgia. Uno pensa che dopo una bacchettata di quel tipo, nella quale il capo dello Stato ha chiamato in causa anche la “dignità della politica”, un po’ di imbarazzo per aver appellato il premier come “str…” lo possa aver provato. E invece no: lui, De, rincara la dose di insulti, parlando di “’, fatto di volgarità, di approssimazione, di ...

