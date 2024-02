“Non sono felice di essere viva” Alda D’Eusanio | le confessioni gelano il pubblico

L'arrivo di castro. "Sono felice, non vedo l'ora di cominciare»

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024)e le nuove scioccanti rivelazioni. La giornalista e conduttrice tv ha fatto molto parlare di sé per la sua partecipazione e soprattutto per la sua squalifica al Grande Fratello Vip nel 2021. Fu squalificata a causa di alcune dichiarazioni su Laura Pausini che le costarono anche una denuncia. Poco tempo faha confessato: “stata rovinata dal Grande Fratello Vip. Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha portato. Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di una parola”. Adesso la giornalista è tornata a parlare e ancora una volta le sue dichiarazioni non lasciano indifferenti. Leggi anche: “Un milione di euro”. Perché è scomparsa dalla tv,...