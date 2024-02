"Non sono attaccato alla poltrona". Carini lascia la guida del consiglio e si lancia nella sfida contro Meoni

(Di venerdì 23 febbraio 2024) di Laura Lucente Dimissioni imminenti per Nicola. Il candidato a sindaco per il centrodestra a lascerà lada presidente delcomunale. Lo farà prima della prossima assise in programma il 18 marzo. "Per non danneggiare l’amministrazione, stiamo prima formalizzando l’organizzazione del prossimocomunale", conferma. "Una volta concluso questo iter darò le dimissioni e tornerò ad esercitare il mandato di consigliere". Una scelta che ritiene doverosa per affrontare in maniera trasparente la campagna elettorale. "Ritengo difficilmente conciliabile il ruolo super partes che mi ha affidato l’assemblea comunale con quello di candidato a Sindaco. Evidentemente non siamo affatto attaccati alle poltrone come qualcuno ci rimprovera a più riprese. Oggi le forze di ...