“Non si doveva sapere” E invece è uscito | cosa stavano facendo a Beatrice al Grande Fratello

Lettere da Piano di Sorrento- Il cittadino non deve sapere - Positanonews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sembra davvero assurdo ma a quanto sembra gli autori del2023 non hanno capito che i telespettatori, soprattuto gli appartenenti a diversi fandom che gravitano tra Twitter ed Instagram, ormai leggono ancora ciò che c’è sotto le righe. L’ennesima censura perLuzzi. Non si. Insomma, una parte di pubblico già se lo immaginava, ma grazie alla regina indiscussa dell’edizione oggi ha la certezza. Che agli autori del2023 piaccia o no è così.Luzzi chiacchierava in giardino con la nuova amica ed alleata Simona Tagli quando l’hanno smascherati. La censura fulminea., Simona svela cose suche non si ...

La risposta del Monza ai commenti dei tifosi dopo la vittoria per 4-2 contro il Milan nell’ultimo turno di Serie A Il Monza torna sulla vittoria per 4-2 ... (calcionews24)

Paolo Camilli: “La mia omosessualità L’ho negata fino alla morte con me stesso” – intervista: Insomma, un viaggio ricco di emozioni che ci aiuta a rivedere la nostra idea di confort zone, spronandoci a non aver paura di tastare l’ignoto per raggiungere la nostra felicità; un po’ come, ora, ha ... gay

Non finanzieremo 50 milioni per questo ‘spettacolo’ | Elkann, lo sponsor fa marcia indietro: l’offerta si dimezza: Introiti in calo per la Juventus, lo sponsor è disposto a continuare la collaborazione solo a metà del prezzo attuale Umori tristi alla Continassa dopo le ultime uscite a vuoto da parte della Juventus ... jmania