«Non eravamo pronti a salutarti» le parole di Aurora Ramazzotti

È morto il papà di Eros Ramazzotti. Aurora: "Non eravamo pronti a salutarti"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lutto per Eros: il cantante ha perso il padre, Rodolfo, morto a 87 anni. È stato lo stesso artista a condividere la notizia con i follower salutando il genitore per l’ultima volta con una vecchia foto pubblicata tra le Instagram Stories. E anche, primogenita del cantante, nata dall’amore con Michelle Hunziker, ha voluto ricordare il nonno via social conpiene d’affetto. Eros“smemorato” a Sanremo: «Non me ...