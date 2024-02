Non è credibile! Osceno e volgare! | Alemanno fa sbroccare Friedman

L'aria che tira, Alemanno fa sbroccare Friedman: "Non è credibile! Osceno e volgare!"

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Negli studi di La7 va in onda la sceneggiatura perfetta, roba da fare invidia a John Le Carré, Graham Green, Ken Follett e Ian Fleming. Una spy story internazionale che lascia di stucco per primo David Parenzo. A L'aria che tira, Giannisgancia la bomba nel bel mezzo del dibattito sulla morte di Alexei Navalny. Una vicenda che qualcuno, azzardando, paragona alle tribolazioni di Julian Assange. «Io devo essere grato ad Assange - spiega l'ex sindaco di Roma - perché grazie a Wikileaks ho scoperto che quando ero ministro dell'Agricoltura ero seguito dagli Stati Uniti, dall'ambasciatore americano e dal ministro dell'Agricoltura per le mie posizioni sugli Ogm, contrarie alle multinazionali come la Monsanto, e quindi c'era tutta una strategia per isolarmi all'interno del Consiglio dei ministri, utilizzando anche colleghi di Forza Italia per evitare che io ...