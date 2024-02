Nomi: Tommaso e Sofia i più usati a Bologna nel 2023

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 -sono stati ipiù utilizzati per i neonati bolognesi nel, secondo la graduatoria comunicata dall'Ufficio di Statistica del Comune. E' stata rilasciata, inoltre, la classifica dei cogpiù presenti nel bolognese nel quale al primo posta si trova Rossi, con 1.178 unità. La statistica sulle nuove nascite Il Comune diha reso nota la graduatoria deipiùper i neonati nel, comandata daper i maschi, registrato 38 volte, e daper le femmine, con 32 nuove nascite. Per ciò che riguarda imaschili,precede in classifica Alessandro, Edoardo e ...