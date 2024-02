No! Questa foto di Yulia Navalnaya con un fantomatico amante è falsa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A seguito della morte di Alexei Navalny, la macchina della propaganda russa ha iniziato a prendere di mira, vedova dell’oppositore di Vladimir Putin. L’obiettivo è quello di far passare la donna come una “poco di buono” e come una “pessima moglie”, traditrice e manipolatrice. Per farlo, è stata diffusa un’immagine dove abbraccia un uomo intento a fumare, probabilmente della cannabis. Si tratta di unamanipolata al fine di far credere cheabbia un. Per chi ha fretta L’immagine diffusa mostra l’account Instagram verificato di, con oltre 1 milione di follower. Non c’è traccia di quella. Lo scatto originale è del 2013 e mostramentre ...