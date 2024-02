No a cellulare e tablet nelle classi | la stretta di Valditara divide la scuola | “Scelta che guarda avanti” “No | così si favorisce l’uso illegale”

Evitare i cellulari nelle scuole anche per scopi didattici: la nuova stretta di Valditara

(Di venerdì 23 febbraio 2024) No ale aiscuole d’infanzia e alle medie, anche per fini didattici. Si potranno usare i palmari solo alla primaria.ha sentenziato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, intervenuto prima sul quotidiano Il Foglio (dove in prima battuta era riportato il divieto anche alle elementari) per poi ufficializzare la sua posizione con due note emanate nel pomeriggio a distanza di tre ore l’una dall’altra. Unache arriva “perché spesso – spiega il professore leghista sul giornale fondato da Giuliano Ferrara – l’utilizzo in proprio di smartphone ediventa nel rapporto tra studenti e docenti un elemento di tensione, che in alcuni casi porta anche all’aggressione del personale scolastico. Meno distrazioni, più ...

