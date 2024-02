Nisida, miraggio partenopeo con il “Maar” fuori

(Di venerdì 23 febbraio 2024): Tra mito e realtà, l’isola vicina e remota che sogna di liberarsi dall’ingiusta prigionia Dall’alto di capo Posillipo o dalla spiaggia di Coroglio, proprio di fronte,, la più piccola isola dell’arcipelago, appare così vicina, al punto che sembra quasi possibile sfiorarla con le dita. “Nesis”, piccola isola, era il suo nome antico e recava in sé la sua dimensione territoriale. Ninfa di tufo permeabile dal corpo impenetrabile: proprio come al tempo del mito, protagonista di quell’amore impossibile che provava il giovane Posillipo (che, per lei, si tolse la vita), mantiene intatta, ancora oggi, la sua leggenda. Pietra grezza di un gioiello lasciato volutamente ossidare, come la costa su cui si affaccia, arrossita “per questa vergogna” e per i sedimenti di ferro dell’attività metalmeccanica, ormai ...